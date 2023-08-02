品多く makita A-60436 スパイラルステップドリル15段 工具/メンテナンス

マキタのスパイラルステップドリルです。

マキタルータ3600HA

外装に汚れは見られますが、新品未使用です。

エアーコンプレッサータンク容量25L



安全帯 セット

【仕様】

三菱マテリアル ロングテーパドリル LTDD1900A600M2



wonder/life様専用

穴あけサイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38mm

ぺんきやっちゃん様専用MAX マックス エアー コンプレッサー



マーベルMバーカッターCチャンカッター

ストレート軸タイプ

《新品未使用品＊純正》マキタ18VバッテリーBL1860B 【新型雪マーク付】

15段

ダイヘン プラズマ プラズマ切断機



ディスクグラインダー//サンダーグラインダー/研磨機/マキタバッテリー使用可

【用途】

getuga様専用



日本オートマチックマシン 卓上面取機 CCO2型

・鉄板・アルミ板 厚み：約2mm

makita 充電式 ヒートガン 18v

・ステンレス 厚み：約1mm

TD172D GX AP makita インパクトドライバ マキタ 新品 未使用



マックス(MAX) スーパーネイラ HN-65M

ステンレス・ステンレス管・鉄板・鋼管・鋳鉄

丸山背負動力散布機 GKD6000

アルミ・真鍮・銅・木工・プラスチック

マキタ14.4V 6.0A バッテリBL1460B 急速充電器 セット



マキタ 18V 充電式マルチツール TM52DZ 本体のみ

【特長】

HiKOKI マルチボルトバッテリー充電器セット



マキタ makita リチウムイオンバッテリー BL4040F ×5個セット

・マキタ純正品のスパイラルステップドリル。

ルータービット



マキタ HS631D フック付き

・シャープな切れ味＆高耐久！

マーテック スイベルフック ラッチロック カップリングセット

・穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに

マキタ 常圧釘打ち機 AN901



AB200-W 68袋（6800本！）インシュロック ヘラマンタイトン

・コバルトハイス採用

ヨコタ工業 エアードリル YRD-8N 動作確認済

・窒化チタンアルミコーティング(TiAIN)

マキタ ＨＳＤ１Ｄ 充電丸鋸



マキタ HS300DW

【マキタ適合機種】

HIKOKIセーバソー用湾曲ブレード



三菱ケミカル ディアマナDリミテッド5X ドライバー用シャフト

ドライバドリル

マキタ makita 18V BL1860B 充電式 バッテリー



マキタ 18vインパクトドライバー



マキタ 125mm 充電式ランダムオービットサンダ BO180D 18V

コバルトハイス採用!

R410A

シャープな切れ味&高耐久!

１台3役 インパクトレンチ/インパクドライバー///インパクトドリル/正逆転両用

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに。

即決の方優先 Panasonic パナソニックインパクトレンチEZ75A2

ステンレスへの穴あけに。

マキタ 40v 4.0ah バッテリー充電器セット 美品

木材の穴あけに。

ニックス アルミベルトループ ゴールド

スイッチボックスの穴あけに。

マキタハンマードリルHR244Dケース付きジャンク品

様々な材料への穴あけに対応。

エアコン 工具 真空ポンプ トルクレンチ フレアツール マキタ

配電盤廻りの加工に。

REX 25A-50A ステンレス管用 16E030 レッキス 2個セット

ドライバドリル対応

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 新品、未使用

マキタのスパイラルステップドリルです。外装に汚れは見られますが、新品未使用です。【仕様】穴あけサイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38mmストレート軸タイプ15段【用途】・鉄板・アルミ板 厚み：約2mm・ステンレス 厚み：約1mmステンレス・ステンレス管・鉄板・鋼管・鋳鉄アルミ・真鍮・銅・木工・プラスチック【特長】・マキタ純正品のスパイラルステップドリル。・シャープな切れ味＆高耐久！・穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに・コバルトハイス採用・窒化チタンアルミコーティング(TiAIN)【マキタ適合機種】ドライバドリルコバルトハイス採用!シャープな切れ味&高耐久!穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに。ステンレスへの穴あけに。木材の穴あけに。スイッチボックスの穴あけに。様々な材料への穴あけに対応。配電盤廻りの加工に。ドライバドリル対応

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 新品、未使用

makita インパクトドライバ TD172DRGX ①腰道具 ニックス バリスティック未使用 Hikoki 純正 18V 3.0Ah BSL1830 X2個セットNAKATOMI（ナカトミ）エンジンチェーンソー ECS-26D