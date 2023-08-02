品多く makita A-60436 スパイラルステップドリル15段 工具/メンテナンス

マキタのスパイラルステップドリルです。
マキタルータ3600HA
外装に汚れは見られますが、新品未使用です。
エアーコンプレッサータンク容量25L
安全帯 セット
【仕様】
三菱マテリアル ロングテーパドリル LTDD1900A600M2
wonder/life様専用
穴あけサイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38mm
ぺんきやっちゃん様専用MAX マックス エアー コンプレッサー
マーベルMバーカッターCチャンカッター
ストレート軸タイプ
《新品未使用品＊純正》マキタ18VバッテリーBL1860B 【新型雪マーク付】
15段
ダイヘン プラズマ プラズマ切断機
ディスクグラインダー//サンダーグラインダー/研磨機/マキタバッテリー使用可
【用途】
getuga様専用
日本オートマチックマシン 卓上面取機 CCO2型
・鉄板・アルミ板 厚み：約2mm
makita 充電式 ヒートガン 18v
・ステンレス 厚み：約1mm
TD172D GX AP makita インパクトドライバ マキタ 新品 未使用
マックス(MAX) スーパーネイラ HN-65M
ステンレス・ステンレス管・鉄板・鋼管・鋳鉄
丸山背負動力散布機 GKD6000
アルミ・真鍮・銅・木工・プラスチック
マキタ14.4V 6.0A バッテリBL1460B 急速充電器 セット
マキタ 18V 充電式マルチツール TM52DZ 本体のみ
【特長】
HiKOKI マルチボルトバッテリー充電器セット
マキタ makita リチウムイオンバッテリー BL4040F ×5個セット
・マキタ純正品のスパイラルステップドリル。
ルータービット
マキタ HS631D フック付き
・シャープな切れ味＆高耐久！
マーテック スイベルフック ラッチロック カップリングセット
・穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに
マキタ 常圧釘打ち機 AN901
AB200-W 68袋（6800本！）インシュロック ヘラマンタイトン
・コバルトハイス採用
ヨコタ工業 エアードリル YRD-8N 動作確認済
・窒化チタンアルミコーティング(TiAIN)
マキタ ＨＳＤ１Ｄ 充電丸鋸
マキタ HS300DW
【マキタ適合機種】
HIKOKIセーバソー用湾曲ブレード
三菱ケミカル ディアマナDリミテッド5X ドライバー用シャフト
ドライバドリル
マキタ makita 18V BL1860B 充電式 バッテリー
マキタ 18vインパクトドライバー
マキタ 125mm 充電式ランダムオービットサンダ BO180D 18V
コバルトハイス採用!
R410A
シャープな切れ味&高耐久!
１台3役 インパクトレンチ/インパクドライバー///インパクトドリル/正逆転両用
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに。
即決の方優先 Panasonic パナソニックインパクトレンチEZ75A2
ステンレスへの穴あけに。
マキタ 40v 4.0ah バッテリー充電器セット 美品
木材の穴あけに。
ニックス アルミベルトループ ゴールド
スイッチボックスの穴あけに。
マキタハンマードリルHR244Dケース付きジャンク品
様々な材料への穴あけに対応。
エアコン 工具 真空ポンプ トルクレンチ フレアツール マキタ
配電盤廻りの加工に。
REX 25A-50A ステンレス管用 16E030 レッキス 2個セット
ドライバドリル対応
makita インパクトドライバ TD172DRGX ①
腰道具 ニックス バリスティック
未使用 Hikoki 純正 18V 3.0Ah BSL1830 X2個セット
NAKATOMI（ナカトミ）エンジンチェーンソー ECS-26D
マキタのスパイラルステップドリルです。外装に汚れは見られますが、新品未使用です。【仕様】穴あけサイズ：6・9・11・13・15・18・21・23・25・27・30・32・33・35・38mmストレート軸タイプ15段【用途】・鉄板・アルミ板 厚み：約2mm・ステンレス 厚み：約1mmステンレス・ステンレス管・鉄板・鋼管・鋳鉄アルミ・真鍮・銅・木工・プラスチック【特長】・マキタ純正品のスパイラルステップドリル。・シャープな切れ味＆高耐久！・穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに・コバルトハイス採用・窒化チタンアルミコーティング(TiAIN)【マキタ適合機種】ドライバドリルコバルトハイス採用!シャープな切れ味&高耐久!穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りに。ステンレスへの穴あけに。木材の穴あけに。スイッチボックスの穴あけに。様々な材料への穴あけに対応。配電盤廻りの加工に。ドライバドリル対応