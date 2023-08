︎⚠︎バラ売り不可⚠︎

*全て美品ですが、開封済みの中古品であることをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします*

テイラー・スウィフト Taylor Swift の2CD、DVD付きを含むCD13点セミコンプセットです。画像1枚目が全ての表面、画像2枚目が全ての裏面、その他の画像は拡大画像です。

【内訳】

テイラー・スウィフト デラックスエディション CD+DVD

フィアレス プラチナムエディション CD+DVD

スピーク・ナウ デラックスエディション CD2枚組

レッド デラックスエディション CD2枚組

1989 デラックスエディション CD+DVD

初回生産限定 レピュテーション ジャパンスペシャルエディション CD+DVD

数量生産限定 フォークロア スペシャルエディション CD+DVD

エヴァーモア

ミッドナイツ ムーンストーンブルーエディション

フィアレス テイラーズヴァージョン CD2枚組

レッド テイラーズヴァージョン CD2枚組

ザホリデイコレクション

初回生産限定 ラヴァー ジャパンスペシャルエディション CD+DVD

新品購入後、全て開封はしましたが、iPhoneや iPodで再生するためだけにCDを一度だけ使用し、ケースに入れて暗所にて保管しておりました。ちなみにDVDは未視聴です。

おまけはCD購入特典の未使用クリアファイル2枚です。

CDの帯に記載の封入特典も入っております。

・1989貴重な13枚1組の撮り下ろし写真セット*全5セットから1セット分がランダム封入されております。

・エヴァーモアミニポスター

海外盤やジャケ違いが含まれていないため、セミコンプとしておりますが、国内盤のみで考えればライブ盤を除けばほぼ揃っているのではないかと思います。

*コンビニ支払いの方は即購入せずに、

必ず初回コメントにてお支払い予定日の

ご連絡をお願いいたします。

即お支払い可能な方は即購入可能です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

