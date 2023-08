【超歓迎された】 ゆずさま専用 その他

アンティークリネン ラミー生地を

たくさん購入したので

シーツ用に大きく繋ぎ合せてみました。

我が家でも同じものがありセミダブルに掛けています。

気持ちを込めて、チクチクしました

およそ横240×230センチです

ぃま在庫はありません

サイズ変更もできます

多少のお値段変更あります

わ

生地の上下は手縫いです。

両脇は、切りっぱなし

中央縦にはぎ合わせ、こちらも手縫いです

お渡しはこちらで洗ったあと、軽くアイロンします

洗えば洗うほど気持ちがいいです。^_^

オフ

リネン100%

厚手ではありませんが、

ベッドやソファにかけてもいいですし

カーテンや、目隠しがわりにしてもいいです

お部屋のいろんな箇所に使える1枚です

フランスアンティーク好き

アンティークのある暮らし

雅姫さんに憧れる

蚤の市

カントリー雑貨

リネンシーツ

GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS

ガーメントリプロダクションオブワーカーズ

fog linen work フォグリネンワーク

oldmanstailor オールドマンズテーラー

Veritecoeur ヴェリテクール

evan eva エヴァムエヴァ

arts&science アーツ&サイエンス

MHL マーガレットハウエル

susuri ススリ

yaeca ヤエカ

ランフランセダンタン

ゴーシュ

vlas blomme ヴラスブラム

rai atelier

the last flower of the afternoon

nest robe ネストローブ

45rpm

kapitar キャピタル

bshop ビショップ

トラバイユマニュアル

イチ ICHI、ドミンゴ、中川政七商店

アンティークリネン ラミー生地をたくさん購入したのでシーツ用に大きく繋ぎ合せてみました。我が家でも同じものがありセミダブルに掛けています。気持ちを込めて、チクチクしましたおよそ横240×230センチですぃま在庫はありませんサイズ変更もできます多少のお値段変更ありますわ生地の上下は手縫いです。両脇は、切りっぱなし中央縦にはぎ合わせ、こちらも手縫いですお渡しはこちらで洗ったあと、軽くアイロンします洗えば洗うほど気持ちがいいです。^_^オフリネン100%厚手ではありませんが、ベッドやソファにかけてもいいですしカーテンや、目隠しがわりにしてもいいですお部屋のいろんな箇所に使える1枚です

