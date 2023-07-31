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誕生日プレゼント 電動アシスト自転車◇Panasonic◇ViVi EX◇26型◇3段ギア 自転車本体

商品の説明

電動アシスト自転車
【期間限定値下げ】tern RIP Limited Edition カスタム

子供乗せ電動自転車パナソニックGyutto★ 8.9ah ★ 送料無料
メーカー/ Panasonic
FOCUS Whistler 2016
車種/ ViVi EX
giant atx 2021モデル　21段可変式
サイズ/ 26インチ
60パナソニック新機種電動アシスト自転車viviDX 26インチブラウンボディー
3段ギア
★★「K.I.K」ZS 子供用自転車 14インチ 16インチ1
充電器付き
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※近隣県でしたらお届けも可能ですので
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ご相談ください。
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※メンテナンスは各自でお願い致します。

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ブランドパナソニック
商品の状態やや傷や汚れあり

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電動アシスト自転車メーカー/ Panasonic車種/ ViVi EXサイズ/ 26インチ3段ギア充電器付き※近隣県でしたらお届けも可能ですのでご相談ください。※メンテナンスは各自でお願い致します。

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誕生日プレゼント 電動アシスト自転車◇Panasonic◇ViVi EX◇26型◇3段ギア 自転車本体

37分钟前

誕生日プレゼント 電動アシスト自転車◇Panasonic◇ViVi EX◇26型◇3段ギア 自転車本体

¥38,000 ¥21,660

(税込) 送料込み
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