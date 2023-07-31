誕生日プレゼント 電動アシスト自転車◇Panasonic◇ViVi EX◇26型◇3段ギア 自転車本体

電動アシスト自転車
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子供乗せ電動自転車パナソニックGyutto★ 8.9ah ★ 送料無料
メーカー/ Panasonic
FOCUS Whistler 2016
車種/ ViVi EX
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サイズ/ 26インチ
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3段ギア
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充電器付き
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CARTEL BIKESカーテルバイクAVENUE LO完成品（室内保管）
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ご相談ください。
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※メンテナンスは各自でお願い致します。
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電動アシスト自転車メーカー/ Panasonic車種/ ViVi EXサイズ/ 26インチ3段ギア充電器付き※近隣県でしたらお届けも可能ですのでご相談ください。※メンテナンスは各自でお願い致します。