ご購入の際はプロフをご一読ください。

トミーヒルフィガー マウンテンパーカー

撥水加工あり

身幅61、着丈84、袖丈78.5cm

裏地付き・外ポケット4つ・内ポケット1つ

タグ付きのまま、新品未使用です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 新品、未使用

