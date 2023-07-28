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【正規品】 DresselDesign Fusion ヨーヨー

商品の説明

ドレッセルデザインのフュージョンです。
ムスタング グレード5 ターニングポイント TP ゴールド
※ケース付きのため非分解発送させていただきます。
YOMEGA GALAXY GLO ヨメガ　ギャラクシー　グロ　レア
※素人目ではキズ・ブレはないと思いますが、繊細な方は購入をお控えください。また値下げ交渉はご遠慮ください。
激レア　モンディアル / Mondial ヨーヨー　ゴールド

CLYW ナルワール2
#ヨーヨー
DresselDesign Fusion
#DresselDesign
マークモントクラシック(コレクターズエディション
#Fusion

スカイフィッシュ　超FAY ガルガンチュア　ヨーヨーリクリエーション

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ムスタング グレード5 ターニングポイント TP ゴールド
ドレッセルデザインのフュージョンです。※ケース付きのため非分解発送させていただきます。※素人目ではキズ・ブレはないと思いますが、繊細な方は購入をお控えください。また値下げ交渉はご遠慮ください。#ヨーヨー#DresselDesign#Fusion

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【正規品】 DresselDesign Fusion ヨーヨー

27分钟前

【正規品】 DresselDesign Fusion ヨーヨー

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
6
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. その他
    3. ヨーヨー
    4. DresselDesign Fusion
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

06ce0670f8e2

 1451

本人確認済
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コメント (11)

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