◆ブランド

keboz / ケボズ

◆特徴

ビッグロゴ

ビッグシルエット

厚みのある生地

◆サイズ表記

XL

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:75

身幅:67

肩幅:67

袖丈:27

◆カラー

橙 / オレンジ

◆素材

綿 / コットン

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0722

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ケボズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

