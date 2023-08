期間限定30％OFF! wootteo ドールクッション　キーチェーン　セット キャラクターグッズ

ジンくんのThe Astronautオリジナル限定グッズ

ちいかわ クーナッツ



商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ジンくんのThe Astronautオリジナル限定グッズウット ドールクッションぬいぐるみとキーチェーンのセットです。どちらも新品未使用品ビニールは開封していますが本体は一度も出してません。JPFCにて購入。ぬいぐるみはタグ付きです。付属のステッカーは画像のものウット #6/7ジン #5/6計4枚お付けします。その他のステッカーでもご希望に添えることがありますのでお問い合わせください。(必ずあるとは限りません)箱でなく袋に入れての発送となります。バラ売りの場合ぬいぐるみ 8300円キーチェーン 3300円よろしくお願いします。wootteoThe AstronautウットぬいぐるみBTS_jinJIN防弾少年団ジン

