高質 マークジェイコブス トートバッグ ユニセックス レザー 本革 PVC 灰色 黒 トートバッグ

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■商品ランク

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■ブランド

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■色・カラー

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■素材

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■サイズ

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横幅：44

TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー ボア ファー トートバッグ

高さ：29

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マチ：14

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持ち手：45

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ショルダーストラップ：

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■仕様

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内側

オロビアンコ

オープンポケット：

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ジッパーファスナーポケット：

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外側

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オープンポケット：1

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ジッパーファスナーポケット：

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■コメント

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※商品画像は、デジタルカメラで撮影しております。お客様のモニターやスマートフォン、iPhone/Androidの違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。

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こちらの商品はブランドオークション「ハッピー東京オークション」にて仕入れた商品です。

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商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 やや傷や汚れあり

マーク バイ マーク ジェイコブス トートバッグ 男女兼用 ユニセックス レザー 本革 PVC コーテングキャバス 灰色 グレーGray黒 ブラックBlack Marc by Marc Jacobs レディース メンズ ユニセックス 女性 男性■商品ランクやや傷や汚れあり■ブランドマーク バイ マーク ジェイコブス Marc by Marc Jacobs■色・カラー灰色 グレーGray黒 ブラックBlack■素材レザー 本革 PVC コーテングキャバス■サイズ横幅：44高さ：29マチ：14持ち手：45ショルダーストラップ：■仕様内側 オープンポケット： ジッパーファスナーポケット：外側 オープンポケット：1 ジッパーファスナーポケット：■コメントご不明点はお気軽に「コメント／質問する」等でご連絡ください。※商品画像は、デジタルカメラで撮影しております。お客様のモニターやスマートフォン、iPhone/Androidの違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。■購入先:こちらの商品はブランドオークション「ハッピー東京オークション」にて仕入れた商品です。すべてダブルチェックの鑑定をしております。また、全品ホンモノ保証・返品キャンセル可能ですので、ご安心してお買い求めください。商品番号:05082370580-001250358☆-☆-☆- お値引き・問合せについて -☆-☆-☆お値引きや詳しい状態については、コメント／質問ボタンからお願いします^^TUNAGARe【メルカリ店】 (ツナガレ メルカリ店)--------------------------------------全商品１点モノ！全て早いもの勝ちすべて在庫１点の希少なアイテムです。最後までお読み頂き、ありがとうございました^^少しでも「いいな」と思いましたら、よろしくお願いします♪

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