高質 マークジェイコブス トートバッグ ユニセックス レザー 本革 PVC 灰色 黒 トートバッグ

マーク バイ マーク ジェイコブス トートバッグ 男女兼用 ユニセックス レザー 本革 PVC コーテングキャバス 灰色 グレー

Gray

黒 ブラック

Black Marc by Marc Jacobs レディース メンズ ユニセックス 女性 男性

m0851 バッグ PCバッグ トートバッグ



■商品ランク

やや傷や汚れあり

■ブランド

マーク バイ マーク ジェイコブス Marc by Marc Jacobs

■色・カラー

灰色 グレー

Gray

黒 ブラック

Black

■素材

レザー 本革 PVC コーテングキャバス

■サイズ

横幅:44

高さ:29

マチ:14

持ち手:45

ショルダーストラップ:

■仕様

内側

オープンポケット:

ジッパーファスナーポケット:

外側

オープンポケット:1

ジッパーファスナーポケット:

■コメント

ご不明点はお気軽に「コメント/質問する」等でご連絡ください。

※商品画像は、デジタルカメラで撮影しております。お客様のモニターやスマートフォン、iPhone/Androidの違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。

■購入先:

こちらの商品はブランドオークション「ハッピー東京オークション」にて仕入れた商品です。

すべてダブルチェックの鑑定をしております。

また、全品ホンモノ保証・返品キャンセル可能ですので、

ご安心してお買い求めください。

商品番号:05082370580-001250358

☆-☆-☆- お値引き・問合せについて -☆-☆-☆

お値引きや詳しい状態については、

コメント/質問ボタンからお願いします^^

TUNAGARe【メルカリ店】 (ツナガレ メルカリ店)

--------------------------------------

全商品1点モノ!全て早いもの勝ち

すべて在庫1点の希少なアイテムです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました^^

少しでも「いいな」と思いましたら、よろしくお願いします♪

商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 やや傷や汚れあり

