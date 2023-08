人気提案 美品　クリスチャンルブタン　リボン　ハイヒール 37 ハイヒール/パンプス

*他のサイトにも掲載していますので、ご購入される前に必ず在庫確認のコメントをお願いいたします。直接購入された方はキャンセルさせて頂く場合がございます。ご理解をお願い致します。*

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています(^-^)

【商品の説明】

クリスチャンルブタン

リボン付きハイヒール

サイズ 37

【商品の状態】

購入時期はおぼえたません。

サイズが合わず、3回しか履いてませんが、

雨ジミが少しついています。

注意事項 :

*一度、人の手に渡っている事。

*当方、猫をかっております。

*土日を挟む場合は発送が週明けになる場合があります。

*お急ぎの対応ができない場合がありますので、

お急ぎの方はあらかじめご連絡お願いします。

上記を理解いただける方のみのご入札をお願いいたします。

【その他】

不明点はご質問ください。

#クリスチャンルブタン

#ルブタン

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

