【ブランド】

TORY BURCH

トリーバーチ

【アイテム】

GABRIEL FLAT THONG VEG LEATHER

レザーロゴ

フラットサンダル

ビーチサンダル

ビーサン

【サイズ】

サイズ表記不明

(25cm相当)

タテ:約25cm

ヨコ:約9cm

高さ:約1cm

※サイズの詳細は目安ですので、多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感はあまりなく、全体的にスレや引っ掻き傷などの目立った傷はあまり見られません。

ソール部分、かかとゴムはあまりすり減りが見られないので、まだまだ着用いただけます♪

【色】

ネイビー

紺色

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

何卒、ご了承くださいませ。

新品 Church's DEE DEE MET SANDAL ベージュ 37

新品未使用 ナイキ エアマックスココ 23cm サンドドリフト



コーラ

