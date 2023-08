買い替えで購入したものの、やっぱり未だ今のが現役で使えるかな…と(^◇^;)

格安がんばります❣️❣️❣️

ご入り用の方にお譲り出来れば*\(^o^)/*

画像は⑩枚あり

現品画像→②〜⑥枚目

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★新品未使用★に間違いないのですが

⚠️下記ご注意下さいね⚠️

①一度梱包を開封【パーツごとのビニールは未開封のまま】同梱の専用バッグに入れました

②家から外へ【持ち出していません】

③専用箱へ再度詰め戻す際、パズルの様に隙間には発泡スチロールも使用されてピッチリ詰まっていましたが全く同じ様に詰められず【箱がパンパンで少し膨らんでいます】

④使用するつもりだったので【専用箱の淵をテープ補給箇所アリ】

⑤専用箱は【少し破れた箇所等アリ】

画像も併せてチェック願います<(_ _*)>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ローポジションとハイポジションで高さを調整することができます。ローポジションの高さは29cmで、チェアに座ったままの調理がしやすい高さになっています。ハイポジションの高さは66cmで、かがむことなく調理ができるので、立食に最適の高さになっています。

■火床には耐久性の高いステンレス素材使用

錆びにくく、耐熱性や強度に優れており長く使用することができます。

■灰受け構造でお掃除が簡単

灰の落下を防ぐ灰受け皿を標準装備。地面を汚さないだけではなく灰をそのままゴミ袋に入れられるので、お掃除も簡単。

■簡単設営が可能

とてもシンプル構造

■キャリーバッグ付きで持ち運びに便利

商品名 LOGOS KAGARIBI L

ブランドLOGOS

カラー シルバー

サイズ 幅46×奥行42×高さ29/66cm

重さ6.3kg

材質ステンレス、スチール

定員2〜6人

セット内容網、キャリーバッグ

■梱包方法

画像の状態にプチプチ梱包し送り状を貼ります

※【中身のみ他ダンボールへ入れ替え】対応可能なのでお気軽に

⚠️郵便局持ち込み(発送)のタイミング⚠️

仕事と梱包サイズの都合上、ご購入後【土】【日】【祝】のいずれかの発送

タイミングによりお日にちを頂く場合はご了承下さい

新品未使用ですが、外箱から店頭の同品をお探しの場合ご遠慮願います

どなた様も即ご購入OK♬大歓迎

商品の情報 ブランド ロゴス 商品の状態 新品、未使用

