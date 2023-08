最新情報 Chrome Hearts SWTPNT SLIT PKT BND BTTM 黒 その他

Chrome Hearts SWTPNT - SLIT PKT BND BTTM(CH PLS PRINT)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

Chrome Hearts SWTPNT - SLIT PKT BND BTTM(CH PLS PRINT)トーナルブラック CHプラス オールオーバープリント スウェットパンツ状態 新品未使用カラー ブラック BLACK 黒サイズ XS付属品 なし生地全体のクロスモチーフの総柄が特徴です。大きめなので普通体型の男性でもXSで大丈夫です。2023年5月、本国(アメリカ)のクロムハーツにて購入しました。国内ほぼ入荷なく、即完売したため超貴重なアイテムです。個人情報を削除したインボイスを付属可能です。よろしくお願いします。

