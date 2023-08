最新デザインの 【新品】Pt850プラチナ喜平ネックレス　50.6g 50cm トリプル8面 ネックレス

この度は商品を御覧頂き誠にありがとうございます。

#umi06プラチナ喜平一覧

#umi06喜平新品一覧

#umi06喜平ネックレス一覧

Pt850(Pt850と造幣局の検定マークの刻印があります)

サイズ約50cm 幅約6mm

重さ約50.6g

輝きが凄く、高級感が凄くあります‼️

こちらの商品は新品ですが微かな小傷があるかもしれません、ご留意お願いいたします。限界価格に設定のため値下げ不可です。

写真のケースで発送いたします。

【新品】Pt850プラチナ喜平ネックレス 50.6g 50cm トリプル8面

掲載している写真は全て実物でございます。

購入前に掲載写真やサイズ等について、十分にご検討・ご確認の上ご購入ください。

サイズが合わない等での交換には応じかねます。

質問等についてはご購入前にお気軽にご相談ください。

日本製

※造幣局検定刻印付

貴金属製品の品位試験を行い、この試験に合格したものには、証明記号を打刻してその品位を証明しています。保証書はございませんが、100%本物です。

【リピーター様割引】

リピーター様へ

気に入ってる商品がございましたら、いつでもお気軽にお声掛けくださいませ!

その際には、リピーター様に特別にお値引きさせていただきます♪(ᴖ◡ᴖ)♪

お待ちしております♪

材質···プラチナ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

