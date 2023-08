★★★商品内容★★★

蟲師 続章5本&特別編 日蝕む翳【TA000010101027】

◎ジャケット15枚

◎ディスク15枚

◎6枚入りの新品ケース2枚

◎4枚入りの新品ケース1枚

●写真2枚目:ジャケット(全12卷)

●写真3枚目:ジャケット(劇場版関連3卷)

●写真4、5枚目:新品ケースにvol.1~6のジャケット6枚とディスク6枚を収納しています。

●写真6、7枚目:新品ケースにvol.7~12のジャケット6枚とディスク6枚を収納しています。

●写真8、9枚目:新品ケースに劇場版関連のジャケット3枚とディスク3枚を収納しています。

★★★商品状態★★★

◎日本国内正規品レンタル落ちのDVDになります。

◎レンタル店のレンタル用ケースから出して、写真の様な新品ケースに交換済みです。

◎傷の程度により研磨処理・クリーニングしております。

◎レンタル落ちDVDになりますので、ジャケットとディスク両面に傷や汚れがあるとお考えください。

◎あくまで中古品ですので、完璧を求めるのであれば、購入はお控えください。

★★★動作確認済★★★

◎再生機器の相性により不具合もあるようです。自宅で再生した際には問題なく見れましたが、保証するものではありません。

★★★発送★★★

◎発送は基本的にご入金日の当日になりますが、翌日発送の場合、メッセージにてご連絡します。

☆他にもDVDを多数出品しております。

複数購入で送料を計算しながら割引させて頂きますので、お気軽にコメントください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

