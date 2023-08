rage against the machineの1997年北米ツアーオリジナルプロモtシャツです。

サイズ…着丈74cm、身幅54cm

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

説明不用かと思います。

サイズも大き目です。

お探しの方は是非!!

その他レアモノtシャツ多数出品しております。

system of a down システム・オブ・ア・ダウン

rage against the machineレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン

Linkin Parkリンキン・パーク

Limp Bizkitリンプ・ビズキット

Led Zeppelin レッド・ツェッペリン

Red Hot Chili Peppers レッド・ホット・チリ・ペッパーズ

AC/DCエーシー・ディーシー

Incubus インキュバス

Foo Fighters フー・ファイターズ

Rob Zombieロブ・ゾンビ

Nirvana ニルヴァーナ

Deftones デフトーンズ

Guns N' Roses ガンズ・アンド・ローゼズ

KoЯn コーン

Ozzy Osbourne オジー・オズボーン

LennyKravitz レニークラヴィッツ

Jimi Hendrix ジミ・ヘンドリックス

The Smashing Pumpkinsスマッシング・パンプキンズ

レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンRage Against the Machine

ザック・デ・ラ・ロッチャZack de la Rocha

エルネスト・ゲバラErnesto Guevara

マルコス副司令官Subcomandante Insurgente Marcos

エミリアーノ・サパタEmiliano Zapata

サパティスタ民族解放軍Ejército Zapatista de Liberación Nacional、EZLN

ブラックパンサー党Black Panther Party, BPP

ムミア・アブ=ジャマールMumia Abu-Jamal

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

