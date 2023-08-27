激安正規 R,Y,H様専用【新品未開封】タイニークラッシュLow スペクター ルアー用品

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自宅で保存していたので

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パッケージにシール跡や擦り傷があります。

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ご理解の上、購入お願いします。

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購入後の返品等はご遠慮願います。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

釣種・魚種···バス・ブラックバスタイニークラッシュ Low スペクター Specter⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘【新品未開封品】です。自宅で保存していたのでパッケージにシール跡や擦り傷があります。ご理解の上、購入お願いします。購入後の返品等はご遠慮願います。◉土日祝日にご購入頂いた場合、翌平日の発送になります◉

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