【在庫限り】 日曜終了お値下げ♪送料無料ケルヒャー窓用掃除機バキュームクリーナ延長ポールセット 掃除機

⭕️即日発送！送料無料！

Roborock ロボロック S7 ロボット掃除機

一度本体のみ使用しました

iRobotルンバ624 ロボット掃除機 2016年製

WV1プレミアム

ルンバ i3 iRobot Roomba

ホワイト

マキタ makita 充電式クリーナー MCL143DS



【新品未開封】ケルヒャー スチームクリーナー SC JTK 20 イエロー

他は使用していません

ロボット掃除機♪小型 1800Pa 強力吸引 薄型 静音 Alexa WiFi♪

ホワイトボディでスッキリしたデザインの

makitaスティック型掃除機CL107FD 充電器&バッテリーありスタンド付き

窓やガラスなどを手軽で簡単にきれいにすることができる清掃機器です。

東芝 サイクロン式 クリーナー トルネオV VC-S520

窓掃除だけでなく、お風呂場の水滴とりや冬場の結露取りにも最適です。

Roomba ルンバ 890 ロボット掃除機 irobot スマホ連動



makita マキタ CL105DWNR レッド

窓用バキュームクリーナーに取り付けて手の届かない所も楽にお掃除ができる窓用延長ポールもセットでどうぞ♪

IROBOT ルンバ I2 GRAY 新品・未開封

手の届かない窓、中2階の窓、お風呂場の天井などのお掃除に最適です。

ダイソン dyson V10 fluffy SV12 スタンド付 54分



ロボット掃除機ルーロミニ Panasonic MC-RSC10-W

※ワイプパッドは窓用延長ポール用のワイプパッド（注文番号:2.633-130.0）をご利用ください。旧製品のワイプパッド（注文番号：2.633-100.0、注文番号：2.633-109.0）は適合しません。

ダイソン dyson V12 detect slim SV20 スタンド付



IRobotルンバe5 箱無し ロボット掃除機

【仕様】

北欧 かもめ食堂様専用

延長ポール長さ：最長約1.5m 調整可

BD-S8700L 3ヶ月無料保証 安心分解洗浄済み 日立 ドラム式洗濯乾燥機

本体質量：0.917kg

dyson Micro1.5キロ コードレスハンディクリーナー



Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac 15C（ロボット掃除機)

【用途】

ハンドクリーナー SHARP 掃除機 EC-A1RX-N 2018年製 美品‼️

窓掃除（そうじ） など

新品未開封 Ultenic T10 ロボット掃除機 3000pa自動ゴミ収集機能



【バッテリー４５分稼働】ダイソンＶ８fluffy slim+（SV10）

【清掃場所】

ロボット掃除機 ロボットクリーナー 全自動掃除機 400Pa強力吸引 スリム

窓 ガラス など

未使用 窓用ロボット掃除機 ウインドウメイト WM1000 窓拭き 楽ちん 放置



ルンバ i3+ ロボット掃除機 アイロボット i355060 Alexa対応

合計約17000円

「翔様専用」『未使用』iRobot ブラーバ Braava380J



dyson V6 trigger+ ハンディクリーナー

写真のものが全てとなります

dyson RB02 360Heurist ロボット掃除機 ルンバ

写真をよくご確認の上、自宅保管品にご理解いただける方のみ、ご購入お願いします。

ダイソン 掃除機 dyson

細かい事が気になる方や、店頭新品同様の完璧を求める方はご購入をお控えください。

ダイソン dyson 掃除機



ケルヒャーKARCHNR Puzzi 8/1 C業務用カーペットリンスクリーナー

#ケルヒャー

最新モデル ケルヒャー 高圧洗浄機JTK サイレント S

#窓

ルンバi2 ロボット掃除機

#そうじ

ダイソン dyson cyclone v10 ジャンク品

#結露

【Aプロフ見てくださいA様専用】【新品未使用】バルミューダ掃除機 C01A-WH

#ホワイト

商品の情報 ブランド ケルヒャー 商品の状態 未使用に近い

⭕️即日発送！送料無料！一度本体のみ使用しましたWV1プレミアム ホワイト他は使用していませんホワイトボディでスッキリしたデザインの窓やガラスなどを手軽で簡単にきれいにすることができる清掃機器です。窓掃除だけでなく、お風呂場の水滴とりや冬場の結露取りにも最適です。窓用バキュームクリーナーに取り付けて手の届かない所も楽にお掃除ができる窓用延長ポールもセットでどうぞ♪手の届かない窓、中2階の窓、お風呂場の天井などのお掃除に最適です。※ワイプパッドは窓用延長ポール用のワイプパッド（注文番号:2.633-130.0）をご利用ください。旧製品のワイプパッド（注文番号：2.633-100.0、注文番号：2.633-109.0）は適合しません。【仕様】延長ポール長さ：最長約1.5m 調整可本体質量：0.917kg【用途】窓掃除（そうじ） など 【清掃場所】窓 ガラス など合計約17000円写真のものが全てとなります写真をよくご確認の上、自宅保管品にご理解いただける方のみ、ご購入お願いします。 細かい事が気になる方や、店頭新品同様の完璧を求める方はご購入をお控えください。#ケルヒャー#窓#そうじ#結露#ホワイト

商品の情報 ブランド ケルヒャー 商品の状態 未使用に近い

格安/作動品/ダイソン/V11/SV18/コードレスクリーナ/サイクロン/掃除機アリス様水玉様専用★ルーロ ミニ パナソニック Panasonic MC-RSC10-W水拭きも出来る！ロボット掃除機♪Wi-Fi搭載でマッピングや自動充電に対応♪⭐️サイクロン掃除機⭐️コードレス スティッククリーナー 充電式 LEDライト 軽量