1991年から約7年間、90年代を中心にUSで人気を集めたライン

これからの季節に活躍できる軽めの着心地

ストリートとシティに映える多彩なギミック、

都会的なブラウンと鮮やかなグレーの秀逸なカラーリング

color : brown/grey

size : women/XL

着丈69cm

身幅55cm

肩幅45cm

袖丈65cm

カラー···ブラウン

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

90年代 ノースフェイス スティープテック

ストリート ヒップホップ Y2K vintage 90s 80s 00s

supreme kikokostadinov TRANSFORMER JACKET

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

