超安い 遊戯王11期　初回生産版　未開封BOXコンプリートセット シュリンク付き 遊戯王

遊戯王11期未開封BOX 12種各1ボックスずつのフルコンプリートセットになります。

全て初回生産版でシュリンク付きになります。

【出品内容】

RISE OF THE DUELIST(ライズ・オブ・ザ・デュエリスト)

PHANTOM RAGE(ファントム・レイジ)

BLAZING VORTEX(ブレイジング・ボルテックス)

LIGHTNING OVERDRIVE(ライトニング・オーバー・ドライブ)

DAWN OF MAJESTY(ドーン・オブ・マジェスティ)

BURST OF DESTINY(バースト・オブ・デスティニー)

BATTLE OF CHAOS(バトル・オブ・カオス)

DIMENSION FORCE(ディメンション・フォース)

POWER OF THE ELEMENTS(パワー・オブ・ジ・エレメンツ)

DARKWING BLAST(ダークウイング・ブラスト)

PHOTON HYPERNOVA(フォトン・ハイパーノヴァ)

CYBERSTORM ACCESS(サイバーストーム・アクセス)

【出品状態】

BOX専用ケースに入れて暗所保管しておりました。

【発送方法】

遊戯王11期 初回生産版 未開封BOXコンプリートセット シュリンク付き

全てシュリンク付きのままメルカリ便にて発送いたします。

種類···遊戯王OCGデュエルモンスターズ

ボックス パック シングル···ボックス(box)

言語···日本語版

特徴···初期

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

