【はこぽす対応商品】 バラ売り！ルイヴィトン ショセット・セットアーカイブ 靴下 ソックス

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

緑以外あります!ルイヴィトンの超高級靴下のバラ売りです!30万出して6足いらないけど1足だけ欲しい方必見です!ガラスケースが欲しかっただけで靴下は使わない為バラ売り致します!欲しいカラーをコメントください!一つ激安18000円です!!!ヒルトンプラザ前購入品確実正規品新品未使用これからの時期、スニーカーやジョーダンなんかに合わせれば間違いないです!ルイヴィトン x NIKEに合わせても映えます!最近クロムハーツやgucciの靴下が多い中、ワンランク上のソックスできめてください!卓越したメゾンのシンボルと実用性を組み合わせた「ショセット・セット アーカイブ」。アイコニックな「ボワット・スコット」を想わせる仕立てのボックスに、6足のソックスが収納されたアイテムです。それぞれのソックスには、ヴァージル・アブローの最初のショーのテーマから着想を得たユニークなデザインが施されています。コットン100%の素材を使用し、LV イニシャルや「Louis Vuitton Paris Shows」シグネチャーをジャカード織りの技法で織り込んだ、特別なディテールで仕上げました。ルイヴィトンlouis vuittonモノグラム柄ダミエ柄エピ柄off-white virgil ablohデザイン靴下ソックス

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

