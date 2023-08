超安い 「RANDOM bodysong．　 RIB ランダムリブデザインニット S」 ニット/セーター

BODYSONG.(ボディソング) 2021 AUTUMN WINTER COLLECTION.

今シーズンも登場のオーバーサイジングが可愛いニットアイテム。

こちらはVネックのオーバーサイズニットプルオーバー。

様々な編地、素材を使用していてどこをみても面白いし、ボディは左右アシンメトリーなシルエットとなっているのも面白い。

リブには光に反射する糸を編み込みアクセントに。

裾のリブパーツはニット工場の編み端切れをランダムに使用。

緩いサイズ感が可愛いニットは中にシャツやTシャツはもちろん、スウェットやフーディ等厚手の物もレイヤードしやすいし、ジップアップのアウターも中に着たりといった感じで色んな着回しを楽しんでいただけるアイテムとなっております。

秋冬はニットが断然オススメです。お見逃し無く。

商品詳細

【カラー】ブラウン×レッド

【表記サイズ】Free (表記無し)

【製造番号】BS219213

【付属品】なし

【参考価格】42900

WOOL70% ACRYLIC 30%

【詳細サイズ】

着丈:約73cm

肩幅:約75cm

袖丈:約70cm

身幅:約79cm

裾幅:約75cm

【詳細情報】

ボディーソングの「RANDOM RIB S」 ランダムリブデザインニットです。

【ダメージ】

10中8程度

比較的綺麗な状態の商品ですが、中古品の為若干の着用感がございます。ご理解の上ご検討ください。

即完売の人気アイテム

二次流通でも出回ることのほとんどない作品

その他

yohji yamamoto essay sunsea comme des garcons

supreme dulcamara phingerin city ka na ta 69

Y-3 the sakaki converse vans neon sign min

shinya kozuka liam hoges second/layer eytys

mr.completely vintage used old antique uru

bed j.w ford jw anderson bodysong black weirdoe

labrat black means bisckethed proper gang

our legacy homme boy等多数出品中

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ボディソング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

