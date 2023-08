コメント無しの即購入歓迎です^_^

【商品詳細】

LEVI'S 560 LOOSE FIT

TAPERED LEG

W36 L32

製造年:1996年02月

希少レアな1990年代製のヴィンテージアイテムです。

ルーズなシルエットが特徴的なジーンズです。

太もも周りはゆるく、裾にかけてゆるやかにテーパードが効いた太めのシルエットが雰囲気抜群です。

サイズ詳細

約~㎝

ウエスト 45.5×2

股上 32

股下 82

わたり幅 34.5

裾幅 18.5

総丈 108.5

※背面平置き計測です。

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【素材】コットン100%

【カラー】ブラック

他にも多数出品中です♪

★★★コンディション★★★

特に目立つダメージはありません。

念のため神経質な方はご遠慮ください。

古着感をご理解頂ける方のみお願い致します。

#古着屋ワールド8 ←商品一覧です!

#古着屋ワールド8デニム

#古着屋ワールド8デニムW36

#古着屋ワールド8リーバイス

#古着屋ワールド8メンズ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

