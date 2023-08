takuma WK WING 【5.2㎡】

takuma WK WING 【5.2㎡】の出品です。同じサイズの予備として持っていましたが、あまり使用することがないので、どなたか使ってください。リペア(画像9)があります。リペア業者にて、直しています。その他は、個人的に綺麗な方だと思っています。状態は、画像にてご確認下さい。ウイング本体の他、バック、アダプターが、付属品です。リーシュコードはありませんので、ご了承下さい。送料込での出品ですが、北海道、沖縄、離島への発送は、販売価格プラス¥1,000-程度での対応にさせて頂きます。コメントにてお知らせください。あくまでも中古品である事をご理解頂き、ご購入をご検討ください。

