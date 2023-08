☆COACH

COACHリバーシブルスタジャンレディースXS

☆リバーシブルスタジャン

☆sizeXS 身幅 49cm 着丈55cm

☆素材 本体外側と裏側 ポリエステル100%

リブ部分 ポリエステル68% ナイロン30% ポリウレタン2%

☆ 試着程度の極美品なのですが、保管に伴い

ブラウンの生地向かって左側に小傷と、白い袖部分に点線のステッチ風の傷、お写真の背中のブラウン部分に5ミリほどの丸いシミがありました、ブラウンのところなので目立たないですが、その為お安く出品させて頂きますので、ご理解ある方のご購入お待ちしております。リバーシブルの花柄の面は全くシミ、傷等ない新品です。

とっても艶と高級感のあるスタジャンです♪̊̈♪̆̈

1枚で全く印象の異なるジャンパーですが

個人的には、花柄の面が、可愛くてとっても好きです(˶ᐢᗜᐢ˶)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

