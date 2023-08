約20年前に購入しました。

ヨウジヤマモト ワイズy's 3wayストール付きショートジャケット

羊革のレザーコートです。

【一度のみ使用】ルイヴィトンシャツ

綺麗なショッキングピンクです。

Theory ♡ 麻 オーガニッククランチ テーラードジャケット 黒



美品 ARTS&SCIENCE ジャケット アーツアンドサイエンス 春夏 薄手

1回、着用しています。

美品 YVESSAINTLAURENT/イヴ・サンローラン、ジャケット、金ボタン



イデアルーチェ バルーンサテンブルゾン

イタリアサイズで40です。

【SALE】80s YVES SAINT LAURENT Jacket



エイココンドウ 白ジャケット アズノウアズワンピース IKUKOワンピース

平置きでの寸法は下記のとおりです。

トリイユキ プリーツ加工ジャケット

素人計測です。

AD2015コムデギャルソン コムコム 丸襟二重テープ装飾ロングジャケット



MARGARET HOWELL マーガレットハウエル テーラード カーディガン

肩幅 約37cm

【Spick & Span】ジャケット

身幅 約40cm(ウエスト 約35cm)

バナナ・リパブリック ジャケット xsサイズ

着丈 約53cm

フォクシー 38 トリュフ ジャケット オイスターベージュ

袖丈 約60cm

【美品】90'sBURBERRY ダメージ加工ジャケットシャツ ノバチェック



コレット【13AR】3つボタンテーラードジャケット 新品未使用

左肩のところ傷がある(写真4枚目)のと,ボタンホールに変形があります。

ルイヴィトン テーラードジャケット ブルゾン 40サイズ

あと、右袖口のボタンとその横が少し汚れがあります。

【美品】GLG ジャンニ ロ ジュディチェ タックカラーレトロジャケット



if six was nine イフ タキシードジャケット 美品



【Henig Furs❗️】ハリウッド超高級ブランドレザーテーラードジャケット黒

断捨離の為出品します。

MADISONBLUE マディソンブルー ヘリンボーンジャケット

定価260,000円

☆未使用 【クロエ】素敵❗️ジャケット42号



LEONARD 半袖ジャケット

自宅保管にご理解頂ける方からのご購入お待ちしております。

専用 カラーツイードクロップドジャケット



ハタオウジ様専用ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル/テーラードジャケット

細かな所まで気になる方のご購入はご遠慮ください。納得の上購入をお願いします。

【美品】ルージュヴィフ ベロア素材テーラードジャケット ブラック 530



新品●プリーツプリーズ●七分袖ジャケット●焦げ茶●イッセイミヤケ

気になる事がございましたらご購入前に質問宜しくお願い致します

HOMEO style 羊革 ジャケット レディース



ラルフローレン 麻ジャケット コンチョボタン 11号

簡易包装での発送になります。

【美品】theoryスーツセット 定価7万円超え



新品未使用 FOXEY フォクシー テーラードジャケット ジャケット ピンク40

商品の交換・返品・返金はお受け致しかねます。

テーラード ジャケット ブルー 白 コットン ニット 涼しい レディース

予めご了承くださいませ。

✨新品未使用✨ theoryluxe テーラードジャケット セットアップ



正規品FENDI ウール カシミヤ セットアップ



お値下げ[新品未使用 ポロラルフローレン] コットンジャケット ブラック



新品 OPAQUE.CLIPスーツ ワールドのアパレルメーカー✨ ブラック L

よろしくお願い致します。

★2002年 イッセイミヤケ ★ コットンジャケット エイポック ネイビー



美品【PLEATS PLEASE】ISSEY MIYAKE プリーツジャケット



テーラードジャケット ページボーイ

カラー···ピンク

希少 1980年代 コムデギャルソン ヴィンテージジャケット 黒 良品

柄・デザイン···無地

ルネ ツィードジャケット

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

