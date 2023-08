クリスマス特集2022 海外限定 AIR JORDAN3 RETRO "WIZARDS" 27.5cm スニーカー

海外限定 NIKE AIR JORDAN 3 RETRO "WIZARDS"

CT8532-148

NBA ALLSTAR GAMEの"SLAMDUNK CONTEST"で、JORDANがチャンピオンになった時に着用していたモデルとしても有名な"AIR JORDAN 3"から新作が登場。

今作は"ウィザーズ" 在籍時代を称えるカラーウェイが遂に復活。

今回はカラーコードに、"METALLIC COPPER"が加わっており、MJが着用した当時のチームカラーを再現したものと思われる。

正真正銘の"ウィザーズカラー"と呼べる一足に仕上がった。

海外限定となり、数に限りがあります。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

