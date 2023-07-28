お知らせ ログイン 会員登録 出品
祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ

商品の説明

新品未使用タグ付き
ヴィンテージレザーフリンジベスト
サイズは38です。
最新作♥トゥモローランド♥ミラノリブＶネックチュニックベスト
オンラインで購入しましたが、もう一色購入したためこちらを出品させていただきます。
新品未使用　ツハルバイサマンサモスモス　レースモチーフ刺繍ベスト　ベージュ

TOMASMAGPIE ラッフルベスト　ブラック
商品の説明
ALEXIA STAM セットアップ　完売品
【material】
ソウル公演芸術高校 制服
伸縮性：なし
バンヤードストーム　ベスト
光沢感：なし
Kapaluカパルア ♥定価22,000円 ベスト 蝶ボタン マスタード (L)
透け感：なし
vintage スパンコールベスト　シルバー
生地の厚さ：普通
兎様専用☆ OZZ ONESTE ロングベスト ミニスカート風
裏地：なし
ブレードツイードベスト

シャネルカシミヤベスト

sjnaaaさま

mouse5555さま
【quality】
未使用、新品ALLSAINTSジレワンピース！
表地：綿46%
HIAND 4waybutterfly vest 黒
　　　ポリエステル29%
MAISON SPECIAL エンブロイダリーレースジャケット
　　　レーヨン16%
todayful Crochet Over Shirts
　　　ナイロン8%
サマンサモスモス kazumiコラボ ベスト ブラック&ブラウン
　　　ポリウレタン1%
ツィードベスト
パイピング：ポリエステル100%
最終価格！ファンシーツィードニットベスト

Ray BEAMS × NOMA t.d. /別注フリンジベスト

最終値下げ　新品未使用　ビームスボーイ　 ハンティング ベスト
■ドライクリーニング
カネコイサオ　ワンダフル・ワールド　モチーフベスト
※家庭洗濯はできません
journal standard luxe リップワッシャーフードベスト ¥22

事務服レディース　ベスト、スカート(23号)

UN3D リボーンキャミソール REBORN CAMISOLE
【size】
【美品】ジレ Sサイズ　GRACE CONTINENTAL Diagram
38
yoriヨリ　shirocon ミニリボンショートジレ　ネイビー
着丈(センターバック～後裾)　　79cm
定価17000円⭐RADIATE ⭐新品未使用⭐ベスト
着丈(ネックポイント～前裾)　　73cm
リグリーム　ダンボールニットベスト　ジレ
身幅　　　54.5cm
lohen 今季 完売 ベスト チャコールグレー
肩幅　　　43.5cm
ラルフローレン　フェイクファーベスト

Arpage story限定パールボタンツイードペプラムジレタグ付未使用

アナイ　ジレ
■made in japan
希少 プリーツプリーズ ノースリーブ カットソー ベスト 3 レイヤード調 個性

新品タグ付 HYKE SWEATER VEST ニットベスト ブラック

roku 6 ロク レザーベスト 36

メゾンドドルチェ ウォッシュWニットベスト
#yori
Ameri VINTAGE WAVE COLLAR ANGULAR VEST
#ヨリ
【todayful】cordyarn piping vest
#machatt
ボタンナローワンピース　GRY
#cccmalie
メゾンスペシャル　スリーブレスダブルジャケット
#シーマリー
新品未使用タグ付き☆Patagonia☆ダスティメサベスト☆XL
#yokochan
adagietto 本革ダウンベスト ジレ アダージェット
#ella
★CHANEL★新品タグ★総レース★カメリア刺繍★オーバー★ブラウス
#cen.
グリーンレーベルリラクシング ツイード フリンジ ポケット ベスト
#seventenbymihokawahito
【フィービー期】セリーヌ　ニットベスト　パネルストライプ柄　マルチカラー　S
#estnation
超美品★COS 人気ベスト
#drawer
ビアッジョブルーのジレ
#ドゥロワー
ラルフローレン♡ Ｖネックケーブルベスト　ワンポイント刺繍
#chesty
【新品未使用】yori shirocon ミニリボンショートジレ　38
#seventen
アドーア ベスト サイズ38 M レディース
#チェスティー
BEARDSLEY ビアズリー ギャザージレ
#セブンテン

EikoKondo エイココンドウ デザインベスト 42

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨリ
商品の状態新品、未使用

ellie エリー ニットベスト（ホワイト）

アパルトモン Ponte Vest ベスト ブラック

完売品★マチャット リバーウールベスト ブラック

パリゴ　ジレ
新品未使用タグ付きサイズは38です。オンラインで購入しましたが、もう一色購入したためこちらを出品させていただきます。商品の説明【material】伸縮性：なし光沢感：なし透け感：なし生地の厚さ：普通裏地：なし【quality】表地：綿46%　　　ポリエステル29%　　　レーヨン16%　　　ナイロン8%　　　ポリウレタン1%パイピング：ポリエステル100%■ドライクリーニング※家庭洗濯はできません【size】38着丈(センターバック～後裾)　　79cm着丈(ネックポイント～前裾)　　73cm身幅　　　54.5cm肩幅　　　43.5cm■made in japan#yori#ヨリ#machatt#cccmalie#シーマリー #yokochan#ella#cen.#seventenbymihokawahito#estnation#drawer#ドゥロワー#chesty#seventen#チェスティー#セブンテン

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨリ
商品の状態新品、未使用

祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ

57分钟前

祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d432b51fd88c83

 1363

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

d432b51fd88c83
祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ 祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori


サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

サニーツイードジレ | 2023 SP Collection | yori

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 祝開店！大放出セール開催中 yori 新品未使用 サニーツイードジレ【2023SP】38 ベスト/ジレ
© www.inba.net, Inc.