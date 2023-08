⭐即購入OK になります

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

⭐即購入OK になります⭐現品限り!早い者勝ちです⭕面倒な初期設定は済ませています 電源を入れて、届いたその日から ご使用になれます✨使い方かんたんマニュアルと 即決でご購入頂いた方は 新品マウスをプレゼント!⭕️ Wi-Fi・テザリングに対応⭕ネット検索やYouTube・Netflixも大画面で!✨こんな方にピッタリ✨✅ 事務作業もネットも両方したい✅ 写真や動画の保存や整理✅ ワードやエクセル、PowerPoint を使いたい✅ ウィルスセキュリティが心配な方✨インストール済み✨✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト Libre office✅LINE/インスタ等SNSアプリetc✅セキュリティ対策ソフト✅DVD再生ソフト[スペック]■ メーカー 東芝■ OS windows10■ Core i3■ 4GB■ SSD240GB ←新品爆速! ■ DVD-RW■ 15インチ[付属品]■ パソコン 本体■ 電源ケーブル■ ACアダプタ[状態]細かいスレキズありますが 美品レベルになります。⭐️ポイント⭐️⭕ワード・Excelで資料作成やレポートもOK⭕新品のSSDに換装済み!HDDより 起動が速く、サクサク快適!⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで 1台1台丁寧に整備⭕アプリやソフト多数、インストール済み!⭕セキュリティー対策&ウイルス対策も設定済み⭕使い方マニュアル付きで安心! 全国送料無料!当日または翌日に発送 #空まめ@PC ←お買得ノートPCいろいろ 【お願い】★プロフィールをご確認の上 ご購入をお願い致します★バッテリーは消耗品になりますので ACアダプターを繋げてご利用下さい ■ 安心の保証対応 ■初期不良は対応させて頂きますご安心くださいませ。

