①『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』“DVD ALL ROUNDS COLLECTION ~TV Period~”

②新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN 全3巻セットDVD

③CD『新世紀GPXサイバーフォーミュラ・シングルス』

④CD『新世紀GPXサイバーフォーミュラ THE雷舞』

キューティーハニーF LD⑤

①アニメ『新世紀GPX(フューチャーグランプリ)サイバーフォーミュラ』“DVD ALL ROUNDS COLLECTION ~TV Period~” 〈初回限定生産・8枚組〉

EPISODE 1からEPISODE 37まで、

全37話+EPISODE EX(サイバーフォーミュラ グラフィティ)を収録。

【初回限定生産特典】

いのまたむつみ描き下ろし全巻収納BOX

吉松孝博新作描き下ろしジャケット

ピクチャーレーベル仕様

ブックレット

BANDAI

キャラウィール・コレクターズエディション『アスラーダ GPX・フルブースト仕様』

※BOXケースに日焼けあり。

②国内正規品「新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN 全3巻セットDVD 」

通常版です。

※ケースに割れや傷などあり。

③新世紀GPXサイバーフォーミュラ・シングルス

94年9月から`95年2月にかけて発売されたキャラクター・シングルの楽曲を2枚組のアルバムに収録。

※ケースに割れや傷などあり。

④新世紀GPXサイバーフォーミュラ THE雷舞

アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の再販廉価盤シリーズ。ヴォーカル曲5曲とミニ・ドラマを収録したアルバム。

※ケースに割れや傷などあり。

◆基本的にバラ売りはしませんが、希望があればご相談ください。

◆値下げ交渉なども承ります。

◆他角度からのお写真希望があればコメントお願いします。

商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の状態 やや傷や汚れあり

