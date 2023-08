人気ブランドを ホワイトレーベル コンビ ハイローチェアー BEDi AT ネムリラ イス

ご覧いただきありがとうございます。

コンビの定番、ネムリラの自動ハイローチェアです。

知人に譲っていただいたものですが

うちでは出番がなかったため出品いたします。

【参考価格】¥59,000

数カ月間だけ使用していたそうですが特に気になるような目立った汚れはありません。

動作確認済みです。

通常使用による傷は少しありますが気になるほどではないかと思います。(写真をご参照ください。)

足元4箇所には傷のような印のようなものがありますが購入時からもともとついていたそうです。

スリープシェル(ダッコドーム)がついているタイプですので赤ちゃんも安心して眠れます。

以下コンビサイトより

【カラー】 ヘーゼルベージュ(BE)

【サイズ】 (最小値は含まず)

ハイ: W525×D690~925×H690~1075mm

ロー: W525×D835 ~ 945×H410~790mm

テーブル取付時: W545mm

【重量】 12.9kg

【発売日】 2017/5/18

コンビのスウィングベッド&チェアから 「ネムリラ AUTO SWING BED EG」 が誕生。

電動で揺れる 「すやすやオートスウィング」、包まれるような 寝心地を実現する 「ダッコシートプラス」により、赤ちゃんを 夢の中にいざないます。

さらに、眠りに理想的な暗さをつくる「スリープシェル」、 頭 と背座面にまで「エッグショック」 を搭載したハイグレードモ デルです。

【付属品】

お食事用テーブル

スリープシェル(幌)

電源コード

気になる点ございましたらお気軽にコメントください。

大事なお子様に使用されるものですので、中古品ということを納得された上でご購入ください♪返品は致しかねます。

たのメル便での送料3,400円込みでこちらのお値段とさせていただきます。

ご購入される曜日によってすぐに発送対応できないかもしれないので、ご購入前にコメントいただけると嬉しいです。一番早い対応で次の日になるかとおもいます。

#コンビ

#ハイローチェア

#ベビーベッド

#ハイローラック

#ネムリラ

#自動ハイローチェア

#新生児

#離乳食

#ハイチェア

#ローチェア

#オートスイング

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

