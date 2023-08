少し豊富な贈り物 70s USA製 ディズニー ミッキーマウス ビンテージ スウェット トレーナー スウェット

ご覧頂きありがとうございます。

【レア❗️】BAD HOP BreatH ロンT ブレス バッドホップ

#古着好きえべっさん です。

#えべっさんのスウェットとパーカー

#えべっさんコレクション

※他にも多数出品していますので良ければご覧下さい。

アメリカ製 USA製 Made in USA

70年 70年代 ヴィンテージ ビンテージ

WALT DISNEY PRODUCTION ミッキーマウス のビンテージスウェット ビンテージトレーナーです! ラグランスリーブ

ボディはビンテージ定番のsportswearです!

ディズニープロダクションは今のウォルトディズニーカンパニーの前の名前でこのコピーライトがあるものは希少価値が有り今では中々出ないです!古着屋ではショーケースに入っている様な一着です!

人気の染込みプリントで汚れ無く状態良好です。

ディズニーが自社ブランドで服を出す前の物です!

間違いなくコレクターズアイテムです!

女性のアメカジ好きの方も是非!

アメリカ古着 下北沢 チャンピオン Champion リバースウィーブ ウエアハウス

REVERSE WEAVE リバースウェーブ

世田谷ベース 所ジョージ ライトニング Lightning サンサーフ sun surf ラルフローレン RRL フルーツオブザルーム ヘインズFRUITS OF THE LOOM Hanes

好きの方必見です!

カラー ブルー 青色

サイズ us M

着丈 約58

身幅 約51

古着ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。

白雪姫 ピノキオ 不思議の国のアリス

ラプンツェル ダッフィー チェシャ猫

トイストーリー シンデレラ アラジン

アニメ アメコミ ヒーロー ティンカーベル

アナと雪の女王 プーさん ベル ジャスミン

古着男子 古着女子 スパイダーマン

スヌーピー SNOOPY ミッキーマウス

POPEYE ポパイ アリエル リトルマーメイド

東洋エンタープライズ ワンピースオブロック シュガーゲーン バズリクソンズ ダブルワークス ステュディオダルチザン ウエアハウス トイズマッコイ リーバイス

50s 50年代 アニ散歩 ベルベルジン

古着mix RRL キャピタル レミレリーフ ラルフローレン

好き必見32

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

