新品本物 カンナビス HIDEOUTcraft ゴールゼロ ボンボネロ シェード ライト/ランタン

ゴールゼロ、ミニマライト、兼用のカスタムシェード

〈使用素材〉

5mm アクリル

〈カラー〉

クリアー×クリアーグリーン

<取り付け方法>

アクリルの羽根を順番に差し込みゴム紐で固定

取り付けの説明書を付属します

梱包内容

アクリル羽根 12個

固定用アクリルパーツ 2個

*ロゴ部分につきましては、レーザー彫刻の為若干の位置ズレ、濃さの違い等ございますのでご理解下さい

*ハンドメイド品ですので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮くださいご理解いただける方のみご購入お願いします

*アクリルの性質上加工時にコゲや細かなキズが入る場合があります、ご理解の上購入をよろしくお願いします

〈内容〉

ゴールゼロ

ミニマライト

対応アクリルシェード

麻の葉型

クリアーグリーンは1枚にはカンナビスの文字と麻の葉型、hideout craftロゴを刻印。もう1枚には麻柄を、3枚目はフラットに仕上げています。

<取り付け順>

取り付けに関しては付属の説明書に記載しています

*アクリル製品ですので無理な力を入れると割れることがありますのでご注意下さい

*材質の特性上鉄などの鋭利な物の引っ掻きや、擦る事でキズが入る事がありますのでご注意下さい。

hideout craft ハイドアウトクラフト

アシモクラフト アシモクラフツ

Ballistics/バリスティクス

Coleman/コールマン GOOUT/ゴーアウト

GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂ

oldmountain/オールドマウンテン

Snow Peak/スノーピーク The Arth/ざあーす

THE NORTH FACE/ノースフェイス

YETI/イエティ テンマクデザイン ネルデザイン 山賊山

サンゾクマウンテンsomabito deviseworks

デバイスワークス マウンテンリサーチ

Mountain research ネルデザインワークス

ネイタルデザイン オールドマウンテン

ヘキサテーブル h&o エイチアンドオー somabito

ゴールゼロ ヘリノックス Helinox

ネイタルデザイン ハーフトラックプロダクツ

38explore ボンボネロ

