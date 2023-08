【2022?新作】 /ナイキ♢ブレーザー NIKE LOW SE ジャンボ '77 スニーカー

サイズ 24㎝

【Onitsuka Tiger】新品 TIGER CORSAIR スニーカー

新品・未使用タグ付き

オーバーサイズのレイヤードスウッシュロゴ、太いステッチ、ジャンボサイズのシューレースが特徴的なNIKEの人気シューズ『ブレザーLOW77ジャンボ』

フォームが露出したシュータンやスエードのアクセント等、遊び心のあるディテールで春の足元を軽快に彩ります。

※国内販売店舗限定モデルとなります。

Blazer Low'77 Jumbo

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

