最終値下げ Device TEATORA Cruiser Beige Desert P ショートパンツ

※6月中限定で28800→27500円に値下げします。

TEATORAのDevice Cruiser packable

Silver and Goldさんの別注Desert Beigeです。

サイズは3です。

購入したものの、

他のDevice Cruiserも多数持っており、

着用回数は5回未満かと思います。

※写真4枚目のように、左後ろ側に2箇所シミのようなものがあります。洗濯すれば落ちるかもしれません。

他モデルを追加購入したため、

クローゼット整理として出品します。

これからの季節にいかがでしょうか?

自身で着用するつもりであったため、

タグなどはありません。

packable素材のためラフに扱っていました。そのため、畳みじわがあります。

左後ろ側の汚れを除き、

奇麗な状態とは思いますが、

人の手に渡ったものですし、

購入後、数年経過しているものです。

素人検品のため見落としあるかもしれません。

新品同様を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。

また、気になる点がある方はできる限り写真などで対応致しますので、購入前にお問合せ下さい。

お互いに気持ち良くお取引できれば幸いです。

発送時は小さくたたんで(packableの状態)発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テアトラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

