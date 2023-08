SAINT LAURENT■16SSフレイドヘムシャツ

16ssで人気の高かったグラデーションカットオフチェックシャツです。

サンローランでは幻の商品となっておりまして

海外でも数品しかなかった商品になります

三代目、登坂さん岩田さんなど多くの著名人も着用。

サイズ:S(肩幅42cm、身幅47cm、着丈73cm、袖丈64cm程)

【商品の状態】

使用状況 :はじめからのユーズド加工以外にダメージはございません。ほとんど着ていないので新品同様に近いです。

登坂着用 SAINT LAURENT■16SSフレイドヘムシャツ

注意事項 :ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。ユーズド品にご了解ある方のみご入札宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

