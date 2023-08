【国内即発送】 New 【新品箱付き】 Balance 　USA製　26cm 990V5 スニーカー

【ブランド紹介】

New Balance(ニューバランス)は1906年にアメリカのボストンで始まったスポーツシューズメーカーです。

創業当初は偏平足を治す矯正シューズやインソールを製造し、その後はオーダーメイドのランニングシューズを製造。

そのノウハウを活かしてグローバル戦略へと舵を切り、世界的なブランドに成長しました。

履き心地がよく、ファッショナブルなデザインと最新の技術を使った機能性のバランスの良さでキレイめ高級スニーカーの市場を切り拓いたブランドです。

【商品説明】

New Balanceの「990v5」です。

Made in USAの特別なシリーズである「M990」をアップデートしたモデルです。

卓越したクッション性と安定性を誇る【ENCAP】と【ABZORB】の新ミッドソールに、

風合い豊かなピッグスキンレザーと通気性に優れたメッシュで上質に仕上げたアッパーデザイン。

ヒールにはバージョン5を表す「V」のマークがございます。

見た目には、オリジナルの本質をキープしながら現代的でクリーンなデザインで、流行を問わずご愛用いただける一足です。

カラー:ホワイトベースにネイビーとレッドのライン

素材:レザー、メッシュ

型番:M990NL5

アメリカ製

箱が付属します。

新品未使用

【サイズ】

26cm

US 8 D (UK 7.5 / EU 41.5)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

