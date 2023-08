BATONER/バトナー

BATONER/バトナーシグネチャー クルーネックコットンニット color:IVORYsize:1 着丈約60cm、胸囲約52cmコットン 100%新品未使用タグ付価格:24,200円 新品未使用ですが、自宅保管のためご理解頂ける方にお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バトナー 商品の状態 新品、未使用

