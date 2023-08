獣神ライガー DVD-BOX II

DVDケース DISC2枚組

豪華解説書 1冊

原作・永井豪描き下ろし豪華BOX仕様

内容

1989年から1990年に放送された、永井豪のコミックを原作にしたサンライズ製作のTVアニメ。邪神ドラゴを復活させようと目論む、ドラゴ帝国の女帝ザーラから世界を救うため、主人公・大牙剣が“獣神ライガー”と融合して戦う物語を描く。全43話中、第23話から第43話までの後半部分を収めたDVD-BOX第2巻。

再生回数は最終話のみ1〜2度で他未再生です。長期保管しているお品物となります。素人確認ですが、BOX、DISCは傷、凹みゆがみ等はなく、状態はとても良いです。

獣神ライガー DVD-BOX II

お写真にてご確認いただき、ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

