ナイキのエアジョーダン1 SB 、UNCカラーのEric Kostonモデルです。

型番: CJ7891-401

アメリカから直接輸入して履いていました。

ゴールデンサイズの27cm、箱はありません。

ナイキSBより、スケートシーンからアパレルまで影響を与え続ける天才ライダー、エリックコストンとのコラボモデルで、彼が憧れ続けたAJ1をイメージした特別なカラーリングです。

このモデルは踵の内装が破れやすいので、破れてくる前に同じ色調のメッシュ素材で補強しています。(剥がしたい場合はシール剥がしスプレーを使ってゆっくり剥がしてください)

ソール部分はfoxtrot uniformのスニーカーステイナーでエイジングしてあります。

シューレースも染色→脱色によるエイジング加工。

アウトソールが29cm、左踵裏が若干擦れています。ご希望があればシューグーでソールを補強して発送することも可能です。(その場合発送まで数日お時間いただきます)

エアフォース1の柔らかいクッションが体し優しい年になってしまったので、大切に履いてきたコレクションを放出しています。

コメント欄よりお気軽にお問い合わせください。"CultBooks買付日誌"で検索していただくとプライベートコレクションや買付の様子を記録してあります。少しづつコレクションを手放していくのでよろしければフォローしていただければ幸いです。ご検討よろしくお願いします。

#NIKE

#ナイキ

#ERICKOSTON

#AIRJORDAN1

#LOW

#SB

#POWDERBLUE

#エリックコストン

#エアジョーダンワン

#ロー

#エスビー

#パウダーブルー

#メンズスニーカー

#DARKPOWDERBLUE

#WHITE

#ダークパウダーブルー

#ホワイト

#CJ7891401

#限定完売モデル

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ナイキのエアジョーダン1 SB 、UNCカラーのEric Kostonモデルです。型番: CJ7891-401アメリカから直接輸入して履いていました。ゴールデンサイズの27cm、箱はありません。ナイキSBより、スケートシーンからアパレルまで影響を与え続ける天才ライダー、エリックコストンとのコラボモデルで、彼が憧れ続けたAJ1をイメージした特別なカラーリングです。このモデルは踵の内装が破れやすいので、破れてくる前に同じ色調のメッシュ素材で補強しています。(剥がしたい場合はシール剥がしスプレーを使ってゆっくり剥がしてください)ソール部分はfoxtrot uniformのスニーカーステイナーでエイジングしてあります。シューレースも染色→脱色によるエイジング加工。アウトソールが29cm、左踵裏が若干擦れています。ご希望があればシューグーでソールを補強して発送することも可能です。(その場合発送まで数日お時間いただきます)エアフォース1の柔らかいクッションが体し優しい年になってしまったので、大切に履いてきたコレクションを放出しています。コメント欄よりお気軽にお問い合わせください。"CultBooks買付日誌"で検索していただくとプライベートコレクションや買付の様子を記録してあります。少しづつコレクションを手放していくのでよろしければフォローしていただければ幸いです。ご検討よろしくお願いします。

