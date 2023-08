人間国宝 北村武資 最高級袋帯「上代花紋」です

【新品 未使用】anima スポーツ トレーニングウェア ランニング セット



新品 未開封 VISIONAIRE 30 ヴィジョネア THE GAME スイス

♡なかなか色出しが難しく、金糸の綺麗な状態が写真では表現できませんでした

フェンディ20SS テクニカルメッシュ セットアップ

♡しなやかで、上品で手触りが良くどんなお着物にも合わせられる一生物の逸品です

イエナ トップス スカート セットアップ

♡実物の方が、ずっと綺麗でうっとりするほど素敵なお品物になります

FENDI jeansベストズッカ柄 FFロゴボタン ベルト付き 【中古品】

♥娘の成人式の時に写真撮影の為に、1時間程1回着用しましたが、その後大切に桐箪笥にしまっていました

MAVIMOON チェックショートジャケット スカート

♥娘も昨年末嫁いでいきましたので、いつかどなたか気に入ってくださる方の元へこの帯もご縁をいただければなって思っております

社交ダンス用サンバドレス(ブルーグリーン)



ジョモタン 20本セット

付属品:桐箱付き(銘入り、裏に直筆サイン入り、説明書)

専用。22綿麻黒P

ますいわ屋で高額購入:はればれ加工済

オハニ様 黒ブラM 5/18〜



GYDA×ROXYセットアップ

#北村武資#人間国宝#最高級袋帯#袋帯#1点もの#色無地#色留袖#付け下げ#訪問着#無地結城#友禅#村上淳二#振袖

人間国宝 北村武資 最高級袋帯「上代花紋」



西陣織 袋帯 訪問着帯 振袖帯

最後の写真の、娘の黒の振袖とピンクの袋帯も出品可能です

チェビット 3段階

振袖は、仕立てたばかりで1回成人式の間3時間ほど着用(未使用に近い)

Secret honey 半袖アクセサリーリボンセットアップ

帯は、私のものですので3回着用(目立った汚れなし)

ノーサーフさん専用



猫背補正

発送は、ご購入者さまとご相談して決めさせていただきます。

キャロウェイ ゴルフクラブ ハーフセット

★コメントにてお知らせくださませ..。・*:.。.:*

はぴはぴさま 4品

コメントのやり取りが無い場合は、高額商品の為こちらからキャンセルさせて頂く事もございますのでご承知くださいませ..。・*:.。.:*

ロングジレ プリーツプリーズ please please

★発送後のキャンセルになりませんように、双方同意の上で商品を発送し、受領した時点でお取引完了とさせて頂きます(キャンセルを防ぐ為)

ゼクシオMP700 3番ウッド レディース

ゆっくり吟味し、ご検討後コメントくださいませ..。・*:.。.:*

ディオル



美フレ Befre ViVid 美顔器 定価207.900円



Daema様lf ivy1

アショカダイヤモンド・サイムダン・ J ノリツグ ・アンドラブ・ エスプリーナ・ドクターシーラボ・ エレクトーレ ・コッコフィオーレ・江原道・ベアミネラル・アミアージュ・オンリーミネラル・モンローブロンド・銀座ステファニー・ロクシタン・THE BODYSHOP・デルベ・タイムレスコード・ポーラ・エレガンス・健康食品・サプリメントなど出品中です

商品の情報 ブランド キタムラタケシ 商品の状態 未使用に近い

人間国宝 北村武資 最高級袋帯「上代花紋」です♡なかなか色出しが難しく、金糸の綺麗な状態が写真では表現できませんでした♡しなやかで、上品で手触りが良くどんなお着物にも合わせられる一生物の逸品です♡実物の方が、ずっと綺麗でうっとりするほど素敵なお品物になります♥娘の成人式の時に写真撮影の為に、1時間程1回着用しましたが、その後大切に桐箪笥にしまっていました♥娘も昨年末嫁いでいきましたので、いつかどなたか気に入ってくださる方の元へこの帯もご縁をいただければなって思っております付属品:桐箱付き(銘入り、裏に直筆サイン入り、説明書)ますいわ屋で高額購入:はればれ加工済#北村武資#人間国宝#最高級袋帯#袋帯#1点もの#色無地#色留袖#付け下げ#訪問着#無地結城#友禅#村上淳二#振袖最後の写真の、娘の黒の振袖とピンクの袋帯も出品可能です振袖は、仕立てたばかりで1回成人式の間3時間ほど着用(未使用に近い)帯は、私のものですので3回着用(目立った汚れなし)発送は、ご購入者さまとご相談して決めさせていただきます。★コメントにてお知らせくださませ..。・*:.。.:*コメントのやり取りが無い場合は、高額商品の為こちらからキャンセルさせて頂く事もございますのでご承知くださいませ..。・*:.。.:*★発送後のキャンセルになりませんように、双方同意の上で商品を発送し、受領した時点でお取引完了とさせて頂きます(キャンセルを防ぐ為)ゆっくり吟味し、ご検討後コメントくださいませ..。・*:.。.:*アショカダイヤモンド・サイムダン・ J ノリツグ ・アンドラブ・ エスプリーナ・ドクターシーラボ・ エレクトーレ ・コッコフィオーレ・江原道・ベアミネラル・アミアージュ・オンリーミネラル・モンローブロンド・銀座ステファニー・ロクシタン・THE BODYSHOP・デルベ・タイムレスコード・ポーラ・エレガンス・健康食品・サプリメントなど出品中です

商品の情報 ブランド キタムラタケシ 商品の状態 未使用に近い

【極美品】ルイヴィトン カバー レアジャージ華子YAMADA様専用無印良品 IDEE POOL 上下セット 緑手織り紬 横段 紗と花織調名古屋帯ピンクハウスアンティークNieRクッションセット ♡6/1もも様専用♡【LaLa Grant】 ララドール(袖無しボディースーツ) 70M サイズ飛燕シザーモチーフのふんわりプリーツセット専用 ラルフローレン 日傘