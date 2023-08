カラー···カーキ

オールドシリーズ···その他

種類···ミニショルダーバッグ

素材···ナイロン

PRADA

プラダ

アクセサリーポーチ

三角ロゴ

カーキ

タテ 12cm

ヨコ 23cm

マチ 6cm

ショルダー 67cm

本物

正規品

ヴィンテージ

レトロ

リバイバル

ショルダーストラップ付き

ギャランティカードなし

ストラップは社外品になります。

比較的綺麗な状態です。

目立った傷や汚れはありません。

プチプチで梱包して発送いたします。

らくらくメルカリ便で発送予定です。

送料は無料です。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···カーキオールドシリーズ···その他種類···ミニショルダーバッグ素材···ナイロンPRADAプラダアクセサリーポーチ三角ロゴカーキタテ 12cmヨコ 23cmマチ 6cmショルダー 67cm本物正規品ヴィンテージレトロリバイバルショルダーストラップ付きギャランティカードなしストラップは社外品になります。比較的綺麗な状態です。目立った傷や汚れはありません。プチプチで梱包して発送いたします。らくらくメルカリ便で発送予定です。送料は無料です。

