商品番号 3543

■ブランド

CHANEL シャネル G38035

■カラー・素材

エンジ ボルドー バーガンディ ブラック 黒 ナイロン スエード

■サイズ

表記サイズ:36 23cm程度

かかとソール高:約4cm

底裏長さ:約28cm

■コンディション

目立つ傷や汚れなく、まだまだ活躍できる品です。

シャネルが作るスニーカーの履き心地体感してみてください。

※本体、保存袋×2、替え紐の発送になります。

購入先:大手リサイクルショップ、質屋、セレクトショップ、古物市場、業者オークション。安心してお買い求めください。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

