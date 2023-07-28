人気デザイナー 【英字キーボード/16GB】MacBook Air M1, 2020 PC周辺機器

仕事の都合でWindowsに買い替えたため出品します。
VAXEE XE wireless Blue
ジャンク品SHARP AQUOS クアトロン 3D Z Z5 LC-60Z5
室内で使っていたため比較的美品だと思いますが、中古であることをご了承ください。
g913tkl
Apple Watch Series 3 38mm アップルウォッチ第三世代
商品は以下のとおりです。
【日本語配列】Apex Pro TKL (キーキャップ付属)
・本体
ペルチェベスト ワークマン 2個セット
・ACアダプタ
CP-SFANS-T サーバーラック用静音放熱ファン 2点
・電源ケーブル（未使用）
ELECOM NSR-MS4T2BLB
・箱、説明書等
PFU HHKB Professional2 墨 US配列 PD-KB400B
Logicool MX2000
バッテリーの状態は以下のとおりです。
★【目立った傷や汚れなし】左手デバイス Orbital2 STERNA
・状態:正常
YUKI AIM 2021 マウスパッド 450x400mm 生産終了品
・最大容量:90%
PR-L8500-12
※2023/04/10 現在
CH-9102020
ホリ タクティカルアサルトコマンダー メカニカルキーパッド SPF-030
■商品名：
新品 BenQ ZOWIE esports ゲーミングモニター XL2411K
MacBook Air (2020 M1 16GB 256GB)
新品 CANON プリンター本体 黒 コピー機 複合機 スキャナー ab
Space Gray(スペースグレイ)
たかぽん様専用APPLE WATCH4 44 おまけ付
ORICO 15-in-1 USB-C ドッキングステーション
■プロセッサ：Apple M1チップ
【ジャンク品】EP-707A
SN°OVAE A5 office folder 【プロモデルセット】
■メモリ：16GB
値下げ！EPSON エプソン スキャナー GT-X830 フラットベッド A4
TOSHIBA 55M530X ジャンク品 部品取り
■ストレージ：256GB
Razer tiamat 7.1
WOOTING 60HE US配列 ANSI 1
■キーボード：英語（米国）
Magic Trackpad 3 ブラック 黒
CalDigit TS3 Plus Dock
■その他
CANON プリンター本体 スキャナー 白 複合機 純正ンク コピー機 還14
システム動作については、梱包時まで不具合等発生しておりません。
キヨト様専用 キーボードとマジックマウスセット
全体的には大きな傷や凹み等はありませんが、
Canon PIXUS TS8030 プリンター 印刷枚数4700枚 印刷正常
通常使用上の細かい傷などがある箇所がございます。
富士通 スキャナー Scan Snap ix100 黒色 FL-IX100A
パッと目にはわからない程度ですが、中古品であるため神経質な方や未使用に近い美品をご所望の方はご遠慮下さい。
Canon Toner Cartridge 502 セット
canonキャノンプリンター G6030複合機
ご質問等ありましたら、
WDBJRT0050BBK-JESE ポータブルハードディスク 5TB
お気兼ねなくコメントください！
EPSON カラリオプリンター EP-711A コピー機
Canon ファミリーコピア FC500
よろしくお願いいたします。
ビーコム ONE
Apple Watch Sport 42mm 超貴重 (値下げ)
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Pulsar X2 mini SuperClear LimitedEdition
［詳細］
Macmini メモリ8GB 1TBFusion Office2021
システム構成：
Logicool RUGGED COMBO3
8コアCPU、7コアGPU、16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ
Apple Watch series3 GPS モデル シルバー42mm
GRAPHICS 065-C99K 7-core GPU
GARMIN INDEX S2 BLACK
16GBユニファイドメモリ
Magic Mouse ブラック(Multi-touch対応)
256GB SSDストレージ
値下げ！NEC WiFiホームルーター Aterm PA-WX5400HP ①
Touch ID
ブラザー プリンター A4インクジェット複合機 DCP-J926N-B ブラック
Thunderbolt / USB 4ポート x 2
RICOH リコー プリンター P C301SF
感圧タッチトラックパッド
Roland ステカ SX-8L カッテイングマシン
True Tone搭載Retinaディスプレイ
Canon CRG-418YEL
PRO APPS 065-C171 NO FINAL CUT PRO X PREINSTALLE
ピシネスプリンター EPSON PX-S6010 WHITE
SW LOGIC PRO X 065-C172 NO LOGIC PRO X PREINSTALLED
APPLE APPLE WATCH SE2 44 GPS MN 202209…
バックライトMagic Keyboard - 英語（米国）
❤️新品 MOTOROLA moto g52j 5G インクブラック 未開封❤️
アクセサリキット
GREEN HOUSE GH-SDHC32G6D
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EPSON Colorio ホワイト EP-883AW
新品未開封 Elgato Cam Link 4K
Ducky One 2 SF Pure White RGB 65% ピンク軸
FlashAir w-04 64GB SD-UWA064G
レア品 Victor モバイルPC Inter Link MP-C303-A
仕事の都合でWindowsに買い替えたため出品します。室内で使っていたため比較的美品だと思いますが、中古であることをご了承ください。商品は以下のとおりです。・本体・ACアダプタ・電源ケーブル（未使用）・箱、説明書等バッテリーの状態は以下のとおりです。・状態:正常・最大容量:90%※2023/04/10 現在■商品名：MacBook Air (2020 M1 16GB 256GB)Space Gray(スペースグレイ)■プロセッサ：Apple M1チップ■メモリ：16GB■ストレージ：256GB■キーボード：英語（米国）■その他システム動作については、梱包時まで不具合等発生しておりません。全体的には大きな傷や凹み等はありませんが、通常使用上の細かい傷などがある箇所がございます。パッと目にはわからない程度ですが、中古品であるため神経質な方や未使用に近い美品をご所望の方はご遠慮下さい。ご質問等ありましたら、お気兼ねなくコメントください！よろしくお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーー［詳細］システム構成：8コアCPU、7コアGPU、16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップGRAPHICS 065-C99K 7-core GPU16GBユニファイドメモリ256GB SSDストレージTouch IDThunderbolt / USB 4ポート x 2感圧タッチトラックパッドTrue Tone搭載RetinaディスプレイPRO APPS 065-C171 NO FINAL CUT PRO X PREINSTALLESW LOGIC PRO X 065-C172 NO LOGIC PRO X PREINSTALLEDバックライトMagic Keyboard - 英語（米国）アクセサリキットーーーーーーーーーーーーーーーーー