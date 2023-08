人気デザイナー 【英字キーボード/16GB】MacBook Air M1, 2020 PC周辺機器

仕事の都合でWindowsに買い替えたため出品します。

室内で使っていたため比較的美品だと思いますが、中古であることをご了承ください。

商品は以下のとおりです。

・本体

・ACアダプタ

・電源ケーブル(未使用)

・箱、説明書等

バッテリーの状態は以下のとおりです。

・状態:正常

・最大容量:90%

※2023/04/10 現在

■商品名:

MacBook Air (2020 M1 16GB 256GB)

Space Gray(スペースグレイ)

■プロセッサ:Apple M1チップ

■メモリ:16GB

■ストレージ:256GB

■キーボード:英語(米国)

■その他

システム動作については、梱包時まで不具合等発生しておりません。

全体的には大きな傷や凹み等はありませんが、

通常使用上の細かい傷などがある箇所がございます。

パッと目にはわからない程度ですが、中古品であるため神経質な方や未使用に近い美品をご所望の方はご遠慮下さい。

ご質問等ありましたら、

お気兼ねなくコメントください!

よろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

[詳細]

システム構成:

8コアCPU、7コアGPU、16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ

GRAPHICS 065-C99K 7-core GPU

16GBユニファイドメモリ

256GB SSDストレージ

Touch ID

Thunderbolt / USB 4ポート x 2

感圧タッチトラックパッド

True Tone搭載Retinaディスプレイ

PRO APPS 065-C171 NO FINAL CUT PRO X PREINSTALLE

SW LOGIC PRO X 065-C172 NO LOGIC PRO X PREINSTALLED

バックライトMagic Keyboard - 英語(米国)

アクセサリキット

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

