販売5万以上でスタートしてるので現在大幅値下げしております!パンツ総丈106センチ股下81センチ正規品 ジョイックスコーポレーション購入時10万以上です。フィッシュテールチェンジポケットピンストライプ裾ダブル仕上げになってます!サイズはLとなっておりますが、詳細は画像をお確かめ下さい!外見にシミやキズはありませんが、ズボン内側に飲み物のシミが残っています(;_;)絶対飲み物なのでご安心ください…笑着た回数としては10回ないと思います。クリーニングは購入後からデラックス加工しかしておりません!質問や画像追加、値下げ交渉などございましたらお気軽にどうぞ!着た感じなどもご希望あればどうぞ!

