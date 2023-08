送料無料

■ブランド

DAIWA PIER39 for 1LDK(ダイワピアサーティナイン フォー ワンエルディーケー)

■品名

Tech Wide Easy 2P Trousers TwilI(テックワイドイージー2Pトラウザースツイル)

■品番

BP-31122(O)

■シーズン

2022年SS(2022年春夏)

■カラー

NAVY(別注品のネイビーですが通常品のツイル「D.NAVY」と同色のためセットアップ可能確認済み)

■サイズ

メンズMサイズ(ウエスト平置き39cm ワタリ38cm 股上32cm 股下65cm 裾幅28cmドローコード調節可)

■定価

28600円

新品未使用、試着のみ。174cm-68kgですが私にはワイド過ぎたため出品します。別注品のため生産数は少なく既に完売、入手困難品です。

カラー···ダークネイビー、ダークブルー

パンツ丈···フルレングス

素材···ナイロン

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

値下不可 DAIWA PIER39 for 1LDK Tech Wide

Easy 2P Trousers TwilI NAVY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイワ 商品の状態 新品、未使用

