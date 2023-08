《FURY 2023 Autumn & Winter collection》

Concept is 【-NW-】

23SS FURY 憤 デニムジーンズネバダシンチバック5P

Title : Exploration

No.FURY-23SS-PT007 / FD-23SS-PT001

Item name : 【憤 -fˈʌn-】DENIM Jeans Nevada Cinch Buckle 5P

作品説明 : 岡山県は井原市にある1935年創業の山足織物合資会社にて縦糸と横糸の調合、打ち込み、耳の形状まで一から機屋と直で話し合いをして創り上げたオリジナルセルビッヂデニム。

旧式力織機で織られたあたたかみと表情豊かな14.5オンスの深みのある生地は創業86年の歴史を感じる至極の一品です。

経糸のインディゴ糸はしっかりと中白なのに通常の2倍の16回ロープ染色を施し深くインディゴ染料を染め上げる事で色落ちの速度を抑制し最高のエイジングを長く楽しめるように設計しております。

後加工はしておらず、いわゆる生機デニムでございます。

縫製 : 世界最古のデニムジーンズと言われているNevadaジーンズをベースに置き、糸色、糸番手、運針、糸の埋まり方を最高のバランスで拘り抜き生地の美しさとの調和を実現。

小股の地縫い、帯へのチェーンステッチ入れ込み、Vステッチ、1.5cm幅の山高ベルトループ、ロック始末無し、シンチバック、コインポケットの位置等、約150年続くジーンズの歴史から産まれた《答え》を忠実に再現しつつ【憤 -fˈʌn-】DENIMシリーズとして創りあげました。

シルエット : 探鉱での作業に合わせたゆったりとしたシルエットを核におき野暮ったさを感じさせない様サイズバランスを考え抜いた【HEAVENLY STRAIGHT】を創り上げました。

女性でも着用できるようにウエスト、ピップのラインを調節し【ボーイフレンドフィット】として活躍できるように構成しております。

革パッチ : たつの市のポルティラ様の扱う鳥取で害獣として殺された鹿の皮を三価クロムを使用せずなめした《ジビエレザー》を、地元の藍染め職人が通常の2.5倍の回数をかけ油分が無くなるギリギリまで《天然藍染め》して頂いたレザーを乾燥後、お湯で伸ばしオイルを染み込ませて復元しプリント、そして金型で抜き取りイッテンモノレザーパッチを完成致しました。

