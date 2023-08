たのめる便込み は

たのめる便込み はこちらにて購入出来ます。TB1e 電動アシスト自転車(たのめる便発送専用のページ)大切に乗ってくれる方募集(笑)他の商品ページ出品中の自転車ヘルメット早い者勝ちおつけします。 らくらく家財便の たのめる便Eサイズ 込みです(出品内容)車体本体ヘルメット(新品)ライト鍵3本(小さく加工済)スマホケーススピードメータ 充電器 バッテリー カゴ(折り畳み可能)特製の荷台設置しております説明書ほかめっちゃ走りますこの子はびっくりしました八尾空港から尼崎往復大阪城から尼崎往復余裕です。やっぱりママチャリ型に買い替えたのでお売りしますね引き取りの方はこちらではなく引き取り可能出品からお願いいたします。(発送について)ヤマトらくらく家財便のたのめる便Eサイズ発送元 大阪市種類···ロードバイク特徴···電動アシスト・電動自転車、完成品これまでの走行距離(km)100k未満付属品···鍵、バッテリー、充電器、保証書、讓渡証明書、ベル、ライト、ペダル、その他ギア・変速段数···7 ~ 9段通勤 通学 新生活応援します頑張りましょう。

