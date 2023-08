【残りわずか】 激レアヴィンテージ‼️ DEICIDE ディーサイド ロンT‼️ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

フロリダ産デスメタル・ムーブメントを創り出した伝説的なバンド DEICIDE ディーサイドの名作 ONCE UPON THE CROSS のロンTです‼️

背徳感溢れるデスメタルに相応しいデザイン☠️‼️

当時物のヴィンテージになります。

size:L

身幅:50

肩幅:50

着丈:69

そで丈:57

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

季節感...春, 夏, 秋, 冬

#デスメタル

#DEATHmetal

#ブラックメタル

#BlackMetal

#グラインドコア

#ハードコア

#DEICIDE

#ディーサイド

#Autopsy

#CannibalCorpse

#Death

#Massacre

#MorbidAngel

#Obituary

#SixFeetUnder

#Suffocation

#BoltThrower

#Cancer

#Carcass

#NapalmDeath

#ParadiseLost

#Carnage

#Dismember

#Entombed

#Grave

#Cadaver

#Vader

#Burzum

#Darkthrone

#Dimmu Borgir

#Emperor

#Immortal

#Mayhem

#SATYRICON

#Bathory

#SODOM

#CelticFrost

#Venom

#Sarcófago

#Blasphemy

#バンドT

#Cathedral

#Godflesh

#Sleep

#Terrorizer

#EARACHE

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

