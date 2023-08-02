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数量は多い ZUIKO 【美品】OLYMPUS DIGITAL f2.8-3.5 11-22 レンズ(単焦点)

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作例追加しました。
フォクトレンダー NOKTON classic 35mm F1.4
少しお値段下げました。
Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D

9938 希少品 Rollei HFT Planar 50mm 1.8
【美品】OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 11-22 f2.8-3.5
希少 W-Nikkor 3.5cm F/1.8 Nikon S、ファインダー付

1949 Nikon AF Micro Lens Nikkor 60mm F
前玉後玉共にキレイで美品の部類にはいると思います。
良品 最初期型 分解清掃済 Jupiter-8 50mm f2 2

【レンズプロテクター付き】Canon 50mm f1.8 STM
11mmスタートのレンズは貴重ですし、35mm換算22mmからの画角は24mmとは異なり広い世界をスパッと切り抜けるので爽快な画像が得られます。
TAMRON 45mm f1.8 DI VC USD ニコンF (F013N)

Hasselblad Carl Zeiss CF Distagon f4 40m
ただ、マニュアルフォーカスリングのゴムにベタつきがありまして、その分がマイナスポイントです。
Konica VarifocalとHEXAR 純正ストロボ

ズミクロンR 50mm f2
オマケとしてレンズフィルタを付属してお渡しします。
SONY SEL20F18G 20mm F1.8 単焦点 レンズ 保証 ソニー

レンズコート社正規品 SONY FE 600mm F4 GM OSSカバー
マウント···フォーサーズマウント
AF-Sニッコール50mmf1.8G Special Edition
開放F値···2.0～2.5未満
TAKA YAMA 様専用28 75 2.8 G2 SONY A063 ほぼ新品
焦点距離···10mm～12mm未満

Canon キャノン EF 200mm F2.8 L USM レンズ カメラ

商品の情報

商品のサイズフォーサーズマウント
ブランドオリンパス
商品の状態目立った傷や汚れなし

◆OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8 シルバー 単焦点レンズ

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD Fマウント

sigma 16mm f1.4 DC DN Eマウントaps-c用

購入注意！癖玉！Leica Summar 50mm f2 オールドレンズ

SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM 超美品

Viltrox 85mm F1.8Ⅱ FUJIFILM用

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 シルバー

極美品！絶版マクロ！ZEISS Makro-Planar 50mm F2 ZF2

【美品】Auto-Takumar 55mm f2 《ゼブラ柄 》
作例追加しました。少しお値段下げました。【美品】OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 11-22 f2.8-3.5前玉後玉共にキレイで美品の部類にはいると思います。11mmスタートのレンズは貴重ですし、35mm換算22mmからの画角は24mmとは異なり広い世界をスパッと切り抜けるので爽快な画像が得られます。ただ、マニュアルフォーカスリングのゴムにベタつきがありまして、その分がマイナスポイントです。オマケとしてレンズフィルタを付属してお渡しします。マウント···フォーサーズマウント開放F値···2.0～2.5未満焦点距離···10mm～12mm未満

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商品のサイズフォーサーズマウント
ブランドオリンパス
商品の状態目立った傷や汚れなし

数量は多い ZUIKO 【美品】OLYMPUS DIGITAL f2.8-3.5 11-22 レンズ(単焦点)

38分钟前

数量は多い ZUIKO 【美品】OLYMPUS DIGITAL f2.8-3.5 11-22 レンズ(単焦点)

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8ad62e

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8ad62e
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