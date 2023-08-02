レンズコート社正規品 SONY FE 600mm F4 GM OSSカバー マウント···フォーサーズマウント AF-Sニッコール50mmf1.8G Special Edition 開放F値···2.0～2.5未満 TAKA YAMA 様専用28 75 2.8 G2 SONY A063 ほぼ新品 焦点距離···10mm～12mm未満
Canon キャノン EF 200mm F2.8 L USM レンズ カメラ
商品の情報
商品のサイズ
フォーサーズマウント
ブランド
オリンパス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
◆OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8 シルバー 単焦点レンズ
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD Fマウント
sigma 16mm f1.4 DC DN Eマウントaps-c用
購入注意！癖玉！Leica Summar 50mm f2 オールドレンズ
SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM 超美品
Viltrox 85mm F1.8Ⅱ FUJIFILM用
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 シルバー
極美品！絶版マクロ！ZEISS Makro-Planar 50mm F2 ZF2
【美品】Auto-Takumar 55mm f2 《ゼブラ柄 》
作例追加しました。少しお値段下げました。【美品】OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 11-22 f2.8-3.5前玉後玉共にキレイで美品の部類にはいると思います。11mmスタートのレンズは貴重ですし、35mm換算22mmからの画角は24mmとは異なり広い世界をスパッと切り抜けるので爽快な画像が得られます。ただ、マニュアルフォーカスリングのゴムにベタつきがありまして、その分がマイナスポイントです。オマケとしてレンズフィルタを付属してお渡しします。マウント···フォーサーズマウント開放F値···2.0～2.5未満焦点距離···10mm～12mm未満
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フォーサーズマウント
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目立った傷や汚れなし
数量は多い ZUIKO 【美品】OLYMPUS DIGITAL f2.8-3.5 11-22 レンズ(単焦点)
375
38分钟前
数量は多い ZUIKO 【美品】OLYMPUS DIGITAL f2.8-3.5 11-22 レンズ(単焦点)